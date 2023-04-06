Сербский тренер умер во время матча в Румынии. Полиция проводит расследование

Теги происшествия Баскетбол

Сербский тренер Далибор Дестанович скончался во время матча юношеских команд U16 в Румынии от внезапной остановки сердца.

В прибывшей на место проишествия машине скорой помощи не оказалось врача. Местная полиция начала расследование по обвинению в непредумышленном убийстве и халатности.

Тренер внезапно потерял сознание во время первой четверти матча. Зрители тут же вызвали скорую помощь. Когда машина прибыла, в ней не оказалось ни одного врача, только фельдшер. Тренера пытались реанимировать по дороге в больницу, но через 30 минут он скончался от остановки сердца.

47-летний Дестанович был бывшим профессиональным игроком. Он тренировал юношескую команду «Финикс» с 2016 года.

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3 комментария

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Дмитрий Турецкий
как ужасно, за такую халатность должны ответить по полной.
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Am1rzhan1esna Taubaldy
земля пухом
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Сибирский литовец
Когда такое случилось с хоккеистом Черепановым из Авангарда , то врач был , но не оказалось дефибриллятора , и это было лет 15 назад , а тут и врача нэма …
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