Сербский тренер умер во время матча в Румынии. Полиция проводит расследование

Сербский тренер Далибор Дестанович скончался во время матча юношеских команд U16 в Румынии от внезапной остановки сердца.

В прибывшей на место проишествия машине скорой помощи не оказалось врача. Местная полиция начала расследование по обвинению в непредумышленном убийстве и халатности.

Тренер внезапно потерял сознание во время первой четверти матча. Зрители тут же вызвали скорую помощь. Когда машина прибыла, в ней не оказалось ни одного врача, только фельдшер. Тренера пытались реанимировать по дороге в больницу, но через 30 минут он скончался от остановки сердца.

47-летний Дестанович был бывшим профессиональным игроком. Он тренировал юношескую команду «Финикс» с 2016 года.