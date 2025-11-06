Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб остается лидером, Купер Флэгг поднялся в Топ-3
В рейтинге лучших новичков не появилось новых лиц. Ви Джей Эджкомб и Седрик Кауард сохраняют места во главе списка. Кауард лидировал в лиге по точности с учетом стоимости трехочковых и штрафных (TS% - 73,1) среди игроков со 100 очками и более.
Дилан Харпер получил травму и уступил место в тройке Куперу Флэггу.
Топ-10 новичков по версии NBA.com:
Ви Джей Эджкомб («Филадельфия», прежнее место – 1, драфт: 3);
Седрик Кауард («Мемфис», 2, драфт: 11);
Купер Флэгг («Даллас», 4, драфт: 1);
Кон Книппел («Шарлотт», 6, драфт: 4);
Дилан Харпер («Сан-Антонио», 3, драфт: 2);
Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 7, драфт: 7);
Тре Джонсон («Вашингтон», 5, драфт: 6);
Коллин Мюррэй-Бойлс («Торонто», 9, драфт: 9);
Райан Колкбреннер («Шарлотт», 10, драфт: 34).
Дерик Куин («Новый Орлеан», 8, драфт: 13);