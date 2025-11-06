Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб остается лидером, Купер Флэгг поднялся в Топ-3

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2025/2026.

В рейтинге лучших новичков не появилось новых лиц. Ви Джей Эджкомб и Седрик Кауард сохраняют места во главе списка. Кауард лидировал в лиге по точности с учетом стоимости трехочковых и штрафных (TS% - 73,1) среди игроков со 100 очками и более.

Дилан Харпер получил травму и уступил место в тройке Куперу Флэггу .

Топ-10 новичков по версии NBA.com: