2

Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб остается лидером, Купер Флэгг поднялся в Топ-3

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2025/2026.

В рейтинге лучших новичков не появилось новых лиц. Ви Джей Эджкомб и Седрик Кауард сохраняют места во главе списка. Кауард лидировал в лиге по точности с учетом стоимости трехочковых и штрафных (TS% - 73,1) среди игроков со 100 очками и более.

Дилан Харпер получил травму и уступил место в тройке Куперу Флэггу.

Топ-10 новичков по версии NBA.com:

  1. Ви Джей ЭджкомбФиладельфия», прежнее место – 1, драфт: 3);

  2. Седрик Кауард («Мемфис», 2, драфт: 11);

  3. Купер Флэгг («Даллас», 4, драфт: 1);

  4. Кон Книппел («Шарлотт», 6, драфт: 4);

  5. Дилан Харпер («Сан-Антонио», 3, драфт: 2);

  6. Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 7, драфт: 7);

  7. Тре Джонсон («Вашингтон», 5, драфт: 6);

  8. Коллин Мюррэй-Бойлс («Торонто», 9, драфт: 9);

  9. Райан Колкбреннер («Шарлотт», 10, драфт: 34).

  10. Дерик Куин («Новый Орлеан», 8, драфт: 13);

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoТоронто
logoШарлотт
logoФиладельфия
logoКупер Флэгг
logoКоллин Мюррэй-Бойлс
logoСан-Антонио
logoВи Джей Эджкомб
logoСедрик Кауард
logoДаллас
logoМемфис
logoНовый Орлеан
logoРайан Колкбреннер
logoТре Джонсон
logoКон Книппел
logoДжеремайя Фирс
logoДилан Харпер
logoВашингтон
logoДерик Куин
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Хьюстон» и «Милуоки» стремительно поднялись
3 ноября, 16:42
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб открывает сезон в роли лидера
30 октября, 08:26
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» начинает сезон на 1-й строчке, «Нью-Йорк» (4) – лидер Востока
29 октября, 07:59
Главные новости
Джей Джей Редик: «Спасибо тем, кто делает расписание. Проснулся словно после столкновения с автобусом, 3-4 ночи прилетов в 3:30»
сегодня, 10:45
Эргин Атаман: «В 90% случаев недоволен выступлением Ти Джей Шортса»
сегодня, 10:30
Виктор Вембаньяма: «На мне стали сдваиваться гораздо быстрее. К нам готовы, я начал торопиться»
сегодня, 10:17
Илона Корстин после матча «Зенит» – УНИКС: «Формат Кубка и выступление артиста помогли нам привлечь новую аудиторию»
сегодня, 10:05
Купер Флэгг: «Никогда в жизни столько не проигрывал»
сегодня, 09:55
Джей Джей Редик об игре со «Сперс»: «У Руи Хатимуры 2 самых важных действия в матче»
сегодня, 09:45Видео
Купер Флэгг и Виктор Вембаньяма – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:15Видео
Оди Крукс набрала 29+14 и взяла планку в 1500 очков в NCAA за 70 матчей
сегодня, 08:59Видео
«Не хочу быть нескромным, но я лучший подбирающий защитник в истории». Расселл Уэстбрук обновил рекорд НБА по подборам за карьеру (8734) для игроков задней линии
сегодня, 08:40
Донован Митчелл о 46 очках: «Парень выбесил меня в NBA 2K, сказал, что я сдулся, что давно не видел от меня хайлайтов»
сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Рикки Рубио попал в символическую пятерку 5-й недели Лиги чемпионов, «Ховентуд» идет без поражений
54 минуты назадФото
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», «Ника» сыграет с «Енисеем» и другие матчи
сегодня, 07:57
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»
сегодня, 07:45
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
вчера, 20:59
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44
Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»
вчера, 19:29
Михалис Лунцис получил разрыв передней крестообразной связки
вчера, 14:22
Саша Обрадович: «Панатинаикос» – нетипичный соперник и требует тщательной подготовки»
вчера, 13:39