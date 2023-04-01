Полиция ведет расследование в отношении звездного защитника « » после конфликта с болельщиками в . TMZ привел новые детали ситуации.

Сообщается, что расположившиеся возле ведущего в раздевалку туннеля болельщики «Мэджик» якобы позволяли себе «обидные высказывания» в адрес Била во время игры.

Лидер «Уизардс» подошел к зрителям и, предположительно, «сбил шляпу с головы одного из парней в ответ на крики». Он также назвал слова болельщика «неуважительными».

Агент Била Марк Бартельстейн назвал словесные оскорбления в адрес клиента «абсолютно неприемлемыми» и призвал НБА разобраться в этом вопросе, чтобы защитить игроков.

Полицейское управление Орландо указывает, что у прокурора штата Флорида существует достаточно поводов для предъявления обвинений против Била.

Адвокат Била заявил, что сторона баскетболиста «сотрудничает со следствием, имя Брэдли скоро будет очищено».

Диллон Брукс позиционирует себя главным злодеем НБА. Но без командных успехов он кажется клоуном