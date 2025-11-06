Фото
0

В Майами сгорел дом тренера «Хит» Эрика Споэльстры

Как сообщает Miami Herald, в четверг утром пожарные округа Майами-Дейд боролись с крупным пожаром в доме, который, как полагают, принадлежит главному тренеру «Майами» Эрику Споэльстре. Отмечается, что часть дома была уничтожена огнем, а сам Споэльстра находился рядом, пока пожарные тушили пламя.

Представители пожарной службы округа сообщили, что вызов о возгорании частного дома поступил в 4:36 утра. Ситуация была классифицирована как пожар второй степени сложности, что потребовало прибытия дополнительных расчетов.

Согласно журналу вызовов, на месте происшествия работало почти 30 единиц техники. Пострадавших, по данным службы, нет.

Накануне «Хит» сыграли в Денвере с «Наггетс» (поражение – 112:122) и вернулись в Майами ранним утром в четверг.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Miami Herald
logoЭрик Споэльстра
происшествия
logoНБА
logoМайами
