Виктор Вембаньяма: «На мне стали сдваиваться гораздо быстрее. К нам готовы, я начал торопиться»

Виктор Вембаньяма прокомментировал спад в атаке.

Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма начал сезон с 40 очков, но с тех пор снизил результативность. В последних играх на его счету 9 и 19 очков.

«Нет поводов для серьезных беспокойств, просто разбираемся в наилучшем подходе. Есть некоторые очевидные вещи. Но главное – я начал торопиться.

Наш командный и индивидуальный прогресс заставил соперников подтянуться в защите. Из-за этого у меня меньше времени на принятие решений. Мы освоимся, но посмотрим, насколько оперативно.

На мне стали сдваиваться гораздо быстрее. Команды готовы к нам, очень хорошо отработаны защитные схемы.

Мы тоже думаем над ответными ходами, но нельзя сделать это моментально. Эта работа также позволит нам стать лучше.

К такому противодействию нельзя подготовиться, нужно встретиться с подобным, чтобы понять, что это такое. Все произойдет естественным образом, не переживаю об этом», – заключил Вембаньяма.

«Сан-Антонио » идет с результатом 5-2.