Купер Флэгг: «Никогда в жизни столько не проигрывал»

Купер Флэгг поделился эмоциями.

«Даллас» делит последнее место Западной конференции с «Новым Орлеаном» с результатом 2-6. «Мэверикс» отдали «Пеликанс» их вторую победу в нынешнем чемпионате со счетом 99:101.

В матче не играли Энтони Дэвис («Даллас») и Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»).

1-й номер драфта-2025 Купер Флэгг провел 35 минут на площадке и набрал 20 очков (8 из 19 с игры, 1 из 5 из-за дуги), 9 подборов, 2 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота. Флэгг завершил встречу с «+1».

«Думаю, никогда в жизни столько не проигрывал. Конечно, сейчас все по-другому, приходится привыкать к большому количеству матчей.

Но в команде нет довольных. Все стараются оставаться спокойными, знают, что впереди много матчей и сейчас еще рано о чем-то говорить. Но столько проигрывать угнетает», – признался новичок.

За 120 матчей в старшей школе и университете Флэгг уступил 8 раз.