Эргин Атаман: «В 90% случаев недоволен выступлением Ти Джей Шортса».

Защитник Ти Джей Шортс неудачно начал игру за «Панатинаикос ». Член 1-й сборной Евролиги прошлого сезона, MVP Еврокубка (2024) и Лиги чемпионов (2023) перешел в греческий клуб летом и пока набирает только 6,1 очка и 2,7 передачи за 14,7 минуты в Евролиге.

По слухам, игроком уже интересовалась «Црвена Звезда», рассматривавшая возможность аренды.

«Пока что в 90% случаев недоволен его выступлением в нашей команде. Не знаю, чья это вина, его или наша, но реальность заключается в том, что он не оправдывает ожиданий от его игры. А о слухах я ничего не знаю», – поделился главный тренер Эргин Атаман .

«Панатинаикос» идет в Евролиге с результатом 5-4.