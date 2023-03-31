Форвард « » рассказал о полученном им сообщении от человека, у которого не сработала ставка.

«Влияние ставок сложно назвать позитивным, со всеми этими экспрессами и так далее... Кто-то написал мне: «Сегодня я выбрал не того раба». В буквальном смысле, именно таким и было сообщение.

Я тогда набрал только 5 очков, а ему требовалось, чтобы я набрал 10», – рассказал Буше.

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