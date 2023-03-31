«Выбрал не того раба». Крис Буше рассказал о сообщении от человека, у которого прогорела ставка

Теги происшествия Торонто НБА Ставки на баскетбол Крис Буше Баскетбол

Форвард «Торонто» Крис Буше рассказал о полученном им сообщении от человека, у которого не сработала ставка.

«Влияние ставок сложно назвать позитивным, со всеми этими экспрессами и так далее... Кто-то написал мне: «Сегодня я выбрал не того раба». В буквальном смысле, именно таким и было сообщение.

Я тогда набрал только 5 очков, а ему требовалось, чтобы я набрал 10», – рассказал Буше.

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7 комментариев

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Andy
Ответ Block shot
Лудомания страшная болезнь (
Лечись)
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Block shot
Лудомания страшная болезнь (
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Andy
Ответ kot_letova
Лудоманов нельзя выпускать в интернет
Так уйди немедленно)
0
-8
-8
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Andy
Ответ Матвей Дойников
Ставочники не люди, очередное подтверждение
Бедолага много видимо ты проиграл))
0
-5
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Vedved
Ответ Матвей Дойников
Ставочники не люди, очередное подтверждение
Вообще не показатель, человек либо говно, либо нормальный - ставки тут ни при чем)
+3
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+3
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Матвей Дойников
Ставочники не люди, очередное подтверждение
+3
-3
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kot_letova
Лудоманов нельзя выпускать в интернет
+6
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