Джей Джей Редик: «Спасибо тем, кто делает расписание. Проснулся словно после столкновения с автобусом, 3-4 ночи прилетов в 3:30»

Джей Джей Редик не оценил расписание «Лейкерс».

В последних 4 матчах «Лейкерс » сыграли с «Мемфисом» в гостях, вернулись в Лос-Анджелес на матч с «Хит», встретились с «Портлендом» на выезде бэк-ту-бэк и приняли «Сперс» снова у себя дома.

Команде удалось провести серию из 5 побед подряд.

«Против «Сан-Антонио » мы вышли не в лучшей форме. Не понимал этого окончательно до последнего утра. Просыпаюсь в 6:30 каждый день. Встал словно после столкновения с автобусом. Совместный эффект от 3-4 ночей прилетов в 3:30, спасибо тем, кто делал расписание.

Это влияет на организм. Мы вышли никакие. Смогли собрать силы для ответа во второй четверти, завестись. Играли плохими и хорошими отрезками.

Наш коллектив достаточно слажен, чтобы включиться, мы не сдавались, не рассыпались на части», – заключил главный тренер Джей Джей Редик .