  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Илона Корстин после матча «Зенит» – УНИКС: «Формат Кубка и выступление артиста помогли нам привлечь новую аудиторию»
0

Илона Корстин после матча «Зенит» – УНИКС: «Формат Кубка и выступление артиста помогли нам привлечь новую аудиторию»

Илона Корстин рассказала о целях нового Winline Basket Cup.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин после матча «Зенит» – УНИКС в Санкт-Петербурге рассказала о целях и особенностях нового Winline Basket Cup.

«В Кубке мы собрали лучшие по спортивной составляющей и маркетинговым достижениям российские команды, а также две зарубежные – «Мегу» и «Игокею». У нашего турнира международный статус, это было изначально одной из основных задач нового соревнования.

Лига совместно с клубами и нашим новым партнером Winline применяет опыт Матча всех звезд и делает баскетбольные матчи ярким событием для болельщиков. Мы много работаем над улучшением ТВ картинки, делаем фирменную застройку в оранжевых цветах, улучшаем свет на аренах. Таким образом, баскетбольные матчи становятся более привлекательными и интересными для наших зрителей.

В среду на матче «Зенит» – УНИКС в Санкт-Петербурге благодаря выступлению современного артиста, судя по ликованию болельщиков от его выступления, как мне кажется, нам удалось привлечь новую аудиторию. И хотя был рабочий день, не самое удобное время матча, а параллельно шел футбол, зал был практически полный (5000 зрителей – прим. Спортс).

Если говорить о баскетбольной составляющей, то у «Зенита» сейчас большие проблемы с составом из-за травм основных игроков. УНИКС на контрасте, находится сейчас в отличной форме, демонстрируя зрелую и качественную игру.

Алексей Швед – один из лучших игроков последних лет, поэтому его подписание всегда громкое событие. Думаю, что опытный и грамотный тренер Перасович найдет ему применение. Это обдуманный шаг руководства и тренерского штаба. Остается только пожелать Алексею удачи и побыстрее войти в игровой ритм», – сказала Корстин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спортс’’
logoWinline Basket Cup
logoЗенит
logoИлона Корстин
logoАлексей Швед
logoЕдиная лига ВТБ
logoУНИКС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44
Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»
вчера, 19:29
Winline Basket Cup. УНИКС без проблем справился с «Зенитом»
вчера, 18:12
Алексей Швед стал игроком УНИКСа
4 ноября, 15:53Фото
Главные новости
Виктор Вембаньяма: «На мне стали сдваиваться гораздо быстрее. К нам готовы, я начал торопиться»
4 минуты назад
Купер Флэгг: «Никогда в жизни столько не проигрывал»
26 минут назад
Джей Джей Редик об игре со «Сперс»: «У Руи Хатимуры 2 самых важных действия в матче»
36 минут назадВидео
Купер Флэгг и Виктор Вембаньяма – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:15Видео
Оди Крукс набрала 29+14 и взяла планку в 1500 очков в NCAA за 70 матчей
сегодня, 08:59Видео
«Не хочу быть нескромным, но я лучший подбирающий защитник в истории». Расселл Уэстбрук обновил рекорд НБА по подборам за карьеру (8734) для игроков задней линии
сегодня, 08:40
Донован Митчелл о 46 очках: «Парень выбесил меня в NBA 2K, сказал, что я сдулся, что давно не видел от меня хайлайтов»
сегодня, 08:20
Бэм Адебайо получил травму ноги в 1-й четверти матча с «Денвером»
сегодня, 08:05Видео
Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи
сегодня, 07:34
Лука Дончич набрал 200 очков за первые 5 матчей в сезоне и присоединился к Уилту Чемберлену с этим статистическим достижением
сегодня, 07:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», «Ника» сыграет с «Енисеем» и другие матчи
сегодня, 07:57
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»
сегодня, 07:45
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
вчера, 20:59
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44
Александер Секулич после поражения от УНИКСа: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»
вчера, 19:29
Михалис Лунцис получил разрыв передней крестообразной связки
вчера, 14:22
Саша Обрадович: «Панатинаикос» – нетипичный соперник и требует тщательной подготовки»
вчера, 13:39
Форвард Джей Ти Тор близок к переезду в Европу и соглашению с «Арисом»
вчера, 11:40