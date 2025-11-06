Илона Корстин после матча «Зенит» – УНИКС: «Формат Кубка и выступление артиста помогли нам привлечь новую аудиторию»

Илона Корстин рассказала о целях нового Winline Basket Cup.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин после матча «Зенит» – УНИКС в Санкт-Петербурге рассказала о целях и особенностях нового Winline Basket Cup.

«В Кубке мы собрали лучшие по спортивной составляющей и маркетинговым достижениям российские команды, а также две зарубежные – «Мегу» и «Игокею». У нашего турнира международный статус, это было изначально одной из основных задач нового соревнования.

Лига совместно с клубами и нашим новым партнером Winline применяет опыт Матча всех звезд и делает баскетбольные матчи ярким событием для болельщиков. Мы много работаем над улучшением ТВ картинки, делаем фирменную застройку в оранжевых цветах, улучшаем свет на аренах. Таким образом, баскетбольные матчи становятся более привлекательными и интересными для наших зрителей.

В среду на матче «Зенит» – УНИКС в Санкт-Петербурге благодаря выступлению современного артиста, судя по ликованию болельщиков от его выступления, как мне кажется, нам удалось привлечь новую аудиторию. И хотя был рабочий день, не самое удобное время матча, а параллельно шел футбол, зал был практически полный (5000 зрителей – прим. Спортс).

Если говорить о баскетбольной составляющей, то у «Зенита» сейчас большие проблемы с составом из-за травм основных игроков. УНИКС на контрасте, находится сейчас в отличной форме, демонстрируя зрелую и качественную игру.

Алексей Швед – один из лучших игроков последних лет, поэтому его подписание всегда громкое событие. Думаю, что опытный и грамотный тренер Перасович найдет ему применение. Это обдуманный шаг руководства и тренерского штаба. Остается только пожелать Алексею удачи и побыстрее войти в игровой ритм», – сказала Корстин.