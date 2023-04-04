Прославленный тренер NCAA Бобби Найт госпитализирован

Теги происшествия NCAA Боб Найт университет Индиана Баскетбол

Член Зала славы, легендарный тренер NCAA Бобби Найт госпитализирован с «острым заболеванием».

На выходных университет Индианы разослал баскетбольным выпускникам электронное письмо, в котором сообщалось о проблемах со здоровьем у 82-летнего Найта. Команда попросила молиться за своего бывшего тренера и его семью.

«Семья надеется, что скоро он вернется домой», – отмечается в послании.

Найт руководил Индианой с 1971 по 2000 годы.

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР

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