Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Зенит» – МБА, УНИКС встретится с «Пармой»

Теги результаты УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Парма-Пари МБА Баскетбол

В субботу, 1 апреля, двумя матчами продолжится плей-офф Единой лиги ВТБ.

В первых встречах четвертьфинальных серий санкт-петербургский «Зенит» примет московскую МБА, казанский УНИКС встретится с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Первые матчи

Зенит – МБА
Дата проведения
1 апреля, 16.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

УНИКС – Парма-Пари
Дата проведения
1 апреля, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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