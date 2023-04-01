Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Зенит» – МБА, УНИКС встретится с «Пармой»
В субботу, 1 апреля, двумя матчами продолжится плей-офф Единой лиги ВТБ.
В первых встречах четвертьфинальных серий санкт-петербургский «Зенит» примет московскую МБА, казанский УНИКС встретится с пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Первые матчи
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.00, «Сибур Арена»
- Дата проведения
- 1 апреля, 18.00, «Баскет-холл»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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