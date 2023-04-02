Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. ЦСКА примет «Автодор», «Нижний Новгород» – «Локомотив-Кубань»
В воскресенье, 2 апреля, состоятся вторые матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Московский ЦСКА, одержавший уверенную победу в первой встрече, примет на своем паркете саратовский «Автодор» (1-0). «Нижний Новгород» попытается сравнять счет в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» (0-1).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 2 апреля, 14.00, «Мегаспорт»
ЦСКА ведет в серии – 1-0.
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «КРК Нагорный»
«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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