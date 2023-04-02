Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. ЦСКА примет «Автодор», «Нижний Новгород» – «Локомотив-Кубань»

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Автодор БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

В воскресенье, 2 апреля, состоятся вторые матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА, одержавший уверенную победу в первой встрече, примет на своем паркете саратовский «Автодор» (1-0). «Нижний Новгород» попытается сравнять счет в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» (0-1).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

ЦСКА – Автодор
Дата проведения
2 апреля, 14.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 1-0.

Пари Нижний Новгород – Локомотив-Кубань
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

«Локомотив-Кубань» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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