Яннис Адетокумбо о важности 1-го номера посева: «Когда мы выиграли чемпионат, мы заняли третье место в конференции»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что команда не ставила перед собой цель обязательно занять первое место в лиге по итогам регулярного чемпионата.

«Я хочу, чтобы команда была сосредоточена на себе, на том, как побеждать, становиться лучше и показывать свой лучший баскетбол.

Я не концентрировал свое внимание на первом месте в таблице или на втором месте. В том сезоне, когда мы выиграли чемпионат, мы заняли третье место в конференции.

«Бостон» — крутой, «Филадельфия» — крутая, «Кливленд» — крутой, «Нью-Йорк» — крутой.

Всегда приятно играть седьмой матч серии на домашней площадке. Это не гарантирует, что вы выиграете матч, но повышает ваши шансы на успех. Мы работали весь год, чтобы иметь лучший результат в лиге и получить преимущество домашней площадки против любой команды. Надеюсь, мы сможем воспользоваться этим в плей-офф», – сказал Яннис.

«Бакс» осталось одержать одну победу, чтобы обеспечить себе первое место в Восточной конференции.

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1 комментарий

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Марсель Объелся
Вне зависимости от того, какое место занимает Милуоки, неизменно одно: шесть лет подряд они выигрывают предпоследнюю игру регулярки и проигрывают последнюю. Думаю этот год не исключение, можно грузить
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-1
+2
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