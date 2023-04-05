«Майами» переименует арену в «Касейя-центр»

Арена, на которой « » проводит домашние матчи, будет переименована в «Касейя-центр» (Kaseya Center) после голосования членов комиссии округа Майами-Дейд.

Контракт с новым спонсором клуба рассчитан на 117,37 млн долларов и 17 лет. По условиям сделки «Хит» будет получать 2 миллиона долларов в год.

Округ, который владеет ареной, в 2021 году подписал 19-летний контракт на 135 миллионов долларов с криптовалютной биржей FTX, арена получила название «FTX-арена». В ноябре компания обанкротилась. Площадка временно была переименована в «Майами-Дейд Арену».

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