Джимми Батлер: «Джоэл — MVP. В прошлом году он тоже должен был стать MVP»

Форвард « » считает, что центровой «Филадельфии» в этом сезоне должен получить награду MVP, которой он заслуживал еще в прошлом году.

«Джоэл — MVP. В прошлом году он тоже должен был стать MVP», – заявил лидер «Хит».

Сегодня в матче против «Бостона» (103:101) Эмбиид набрал 52 очка (20 из 25 с игры, 12 из 13 с линии), сделал 13 подборов и 6 передач.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич