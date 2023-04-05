Джимми Батлер: «Джоэл — MVP. В прошлом году он тоже должен был стать MVP»
Форвард «Майами» Джимми Батлер считает, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в этом сезоне должен получить награду MVP, которой он заслуживал еще в прошлом году.
«Джоэл — MVP. В прошлом году он тоже должен был стать MVP», – заявил лидер «Хит».
Сегодня в матче против «Бостона» (103:101) Эмбиид набрал 52 очка (20 из 25 с игры, 12 из 13 с линии), сделал 13 подборов и 6 передач.
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