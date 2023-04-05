Джимми Батлер: «Джоэл — MVP. В прошлом году он тоже должен был стать MVP»

Теги Майами Филадельфия НБА Джимми Батлер Джоэл Эмбиид Баскетбол

Форвард «Майами» Джимми Батлер считает, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в этом сезоне должен получить награду MVP, которой он заслуживал еще в прошлом году.

«Джоэл — MVP. В прошлом году он тоже должен был стать MVP», – заявил лидер «Хит».

Сегодня в матче против «Бостона» (103:101) Эмбиид набрал 52 очка (20 из 25 с игры, 12 из 13 с линии), сделал 13 подборов и 6 передач.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

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8 комментариев

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Сергей Николаев
No Jimmy, no)
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evgen98
Старый дружбан Джимми всегда поддержит.
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xamer 9
Ответ dan6757@yandex.ru
Просто меня поражает, что если кто-то скажет, что Эмбиид мвп, то это либо из-за цвета кожи, либо пиар кампания, либо потому что против Йокича что-то имеют.
Все просто - большинство болельщиков, по крайней мере тут на спортсе, считают МВП Николу, поэтому в комментариях эта тенденция видна.
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dan6757@yandex.ru
Ответ xamer 9
У каждого своё мнение. Если Джимми скажет, что он сам МВП - тоже будете ему верить, раз ОН так сказал?
Просто меня поражает, что если кто-то скажет, что Эмбиид мвп, то это либо из-за цвета кожи, либо пиар кампания, либо потому что против Йокича что-то имеют.
+3
-2
+1
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xamer 9
Ответ dan6757@yandex.ru
Сейчас тебе диванные эксперты скажут, что они лучше разбираются в баскетболе, чем Джимми Бакет!
У каждого своё мнение. Если Джимми скажет, что он сам МВП - тоже будете ему верить, раз ОН так сказал?
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Answer1
Как минимум, в совокупности последних сезонов заслужил хотя бы одно звание МВП.
+5
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dan6757@yandex.ru
Сейчас тебе диванные эксперты скажут, что они лучше разбираются в баскетболе, чем Джимми Бакет!
+2
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Jazzzz
Не все белые с этим согласны, Джимми.
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