Владислав Емченко: «Ни в коем случае расслабляться нельзя»

Защитник «Локомотива-Кубань» считает, что команде нужно оставляться сконцентрированной несмотря на две выездные победы кряду.

«Конечно же, всегда тяжело играть на выезде, еще и с «Нижним Новгородом». Четыре матча в регулярном чемпионате мы им проиграли. Это дало нам сейчас дополнительную мотивацию. Первую встречу в серии мы с большим преимуществом выиграли. Не скажу, что она была легче, но всё равно концовки такой валидольной не было.

В этом матче дотянули игру в концовку. Не хотели так делать, но получилось именно так. Рад, что дожали соперника и уверенно забросили в конце матча, отзащищались и выиграли. Очень рады. Сейчас едем в Краснодар.

Ни в коем случае расслабляться нельзя. И речи быть не может. Никто в матчах с «Нижним», пока сирена об окончании игры не прозвучит, расслабляться не собирается и не будет. Нужно выиграть третий матч, и тогда уже можно что‑то будет говорить. Сейчас вернемся в Краснодар и начнем подготовку к третьей игре», – приводит слова игрока «Матч ТВ»

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?