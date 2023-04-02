Владислав Емченко: «Ни в коем случае расслабляться нельзя»

Теги Локомотив-Кубань БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Владислав Емченко Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко считает, что команде нужно оставляться сконцентрированной несмотря на две выездные победы кряду.

«Конечно же, всегда тяжело играть на выезде, еще и с «Нижним Новгородом». Четыре матча в регулярном чемпионате мы им проиграли. Это дало нам сейчас дополнительную мотивацию. Первую встречу в серии мы с большим преимуществом выиграли. Не скажу, что она была легче, но всё равно концовки такой валидольной не было.

В этом матче дотянули игру в концовку. Не хотели так делать, но получилось именно так. Рад, что дожали соперника и уверенно забросили в конце матча, отзащищались и выиграли. Очень рады. Сейчас едем в Краснодар.

Ни в коем случае расслабляться нельзя. И речи быть не может. Никто в матчах с «Нижним», пока сирена об окончании игры не прозвучит, расслабляться не собирается и не будет. Нужно выиграть третий матч, и тогда уже можно что‑то будет говорить. Сейчас вернемся в Краснодар и начнем подготовку к третьей игре», – приводит слова игрока «Матч ТВ»

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