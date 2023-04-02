Зоран Лукич: «Вижу, что делает мой коллега – он ломает нашу игру ритмом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» после поражения от «Локомотива-Кубань» (72:77) заявил, что команде не хватает ротации.

« » – молодцы! Взяли вторую подряд победу на нашей площадке. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас на этом матче. И спасибо моим ребятам за нереальную энергию и желание выиграть и первую, и вторую игру. Видно, что нам не хватает ротации – двух игроков стартовой пятерки и игрока первой замены. Пытаемся компенсировать их отсутствие, и до какого-то момента нам хватает сил.

А потом накапливается усталость, начинаем совершать ошибки, и получается много мелких непонятных моментов. Я вижу, что делает мой коллега – он ломает нашу игру ритмом. Тем не менее, будем бороться и в Краснодаре с высоко поднятой головой», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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