Уэйд, Новицки, Газоль, Паркер и Попович официально объявлены новыми членами Зала славы. Церемония введения состоится в августе

Легенды НБА Дуэйн Уэйд, , и , а также главный тренер «Сан-Антонио» будут включены в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году.

Об этом официально было объявлено 1 апреля во время «Финала четырех» NCAA в Хьюстоне.

Также в Зал славы войдут легенда WNBA и бывшая разыгрывающая сборной России Бекки Хэммон, олимпийская женская сборная США 1976 года и бывшие тренеры NCAA Джим Вальвано, Джин Киди, Гэри Блэр, Дэвид Хиксон и Джин Бесс.

Церемонии чествования новых членов славы состоятся 11 и 12 августа в Коннектикуте и Массачусетсе.

Фото: ESPN.

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