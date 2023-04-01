Уэйд, Новицки, Газоль, Паркер и Попович официально объявлены новыми членами Зала славы. Церемония введения состоится в августе

Теги Дирк Новицки Пау Газоль Дуэйн Уэйд Тони Паркер Грегг Попович женская НБА НБА фото Бекки Хэммон Зал славы Баскетбол

Легенды НБА Дуэйн Уэйд, Дирк НовицкиПау Газоль и Тони Паркер, а также главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович будут включены в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году.

Об этом официально было объявлено 1 апреля во время «Финала четырех» NCAA в Хьюстоне.

Также в Зал славы войдут легенда WNBA и бывшая разыгрывающая сборной России Бекки Хэммон, олимпийская женская сборная США 1976 года и бывшие тренеры NCAA Джим Вальвано, Джин Киди, Гэри Блэр, Дэвид Хиксон и Джин Бесс.

Церемонии чествования новых членов Зала славы состоятся 11 и 12 августа в Коннектикуте и Массачусетсе.

Фото: ESPN.

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1 комментарий

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Nick Crosier
Великие.Кто видел их игру,те счастливчики.
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