Уэйд, Новицки, Газоль, Паркер и Попович официально объявлены новыми членами Зала славы. Церемония введения состоится в августе
Легенды НБА Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Пау Газоль и Тони Паркер, а также главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович будут включены в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2023 году.
Об этом официально было объявлено 1 апреля во время «Финала четырех» NCAA в Хьюстоне.
Также в Зал славы войдут легенда WNBA и бывшая разыгрывающая сборной России Бекки Хэммон, олимпийская женская сборная США 1976 года и бывшие тренеры NCAA Джим Вальвано, Джин Киди, Гэри Блэр, Дэвид Хиксон и Джин Бесс.
Церемонии чествования новых членов Зала славы состоятся 11 и 12 августа в Коннектикуте и Массачусетсе.
Фото: ESPN.
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