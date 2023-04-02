«Нет, вчера мы разговаривали о теннисе». Дончича спросили, говорил ли он с Новицки о введении в Зал славы

Теги Даллас Дирк Новицки НБА видео Лука Дончич Баскетбол

Репортер спросил разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, говорил ли тот с Дирком Новицки о введении в Зал славы.

«Нет, вчера мы разговаривали о теннисе», – ответил словенец.

Вчера легендарный форвард «Мэверикс» Дирк Новицки был официально объявлен новым членом Зала славы. Церемония введения состоится в августе 2023 года.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий