«Нет, вчера мы разговаривали о теннисе». Дончича спросили, говорил ли он с Новицки о введении в Зал славы

Репортер спросил разыгрывающего « » , говорил ли тот с о введении в Зал славы.

«Нет, вчера мы разговаривали о теннисе», – ответил словенец.

Вчера легендарный форвард «Мэверикс» Дирк Новицки был официально объявлен новым членом Зала славы. Церемония введения состоится в августе 2023 года.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает