«Нет, вчера мы разговаривали о теннисе». Дончича спросили, говорил ли он с Новицки о введении в Зал славы
Репортер спросил разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, говорил ли тот с Дирком Новицки о введении в Зал славы.
«Нет, вчера мы разговаривали о теннисе», – ответил словенец.
Вчера легендарный форвард «Мэверикс» Дирк Новицки был официально объявлен новым членом Зала славы. Церемония введения состоится в августе 2023 года.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
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