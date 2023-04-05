Бранислав Вичентич: «Если хочешь выиграть у ЦСКА, у соперника должен быть плохой день»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич после поражения от ЦСКА в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (67:76, 0-3) подвел итоги сезона.

«Сначала хочу сказать большое спасибо всем в «Автодоре». Спасибо президенту, всей административной части клуба, что пригласили меня на должность главного тренера и доверяли мне. Спасибо тренерскому штабу: физиотерапевту, доктору, моему ассистенту Деяну, которые, если нужно было, работали круглосуточно. Спасибо болельщикам! Все видели, какая поддержка сегодня была здесь.

И, наконец, я благодарен всем игрокам. Это группа отличных спортсменов и отличных людей. Для меня было очень приятно работать с ними этот период. Конечно, жалко, что не выиграли. Но мы играли с ЦСКА, с командой, которая, по моему мнению, самая лучшая в лиге ВТБ.

Если говорить о самой игре, то в первых двух матчах не показали, что умеем. На тренировках с игроками договорились, что должны доказать, почему мы здесь. А мы заслужили это место в плей-офф. Первые две четверти была отличная игра и борьба. Но дальше команда немного устала. Все знают, что наши разыгрывающий Скотт Мачадо и форвард Раде Загорац не играли из-за травмы, их не хватало. Сегодня «Автодор» проиграл в очень хорошей игре.

Можно ли связать такой удачный старт в первой половине с изменением подготовки к сопернику? Это плей-офф. К каждому матчу ты готовишься как к новому. Подготовка к первым двум встречам была хорошая, но сама игра не получалась. Здесь, дома, мы играем лучше. У меня не было сомнений, что в Саратове мы не будем играть плохо. Но если хочешь выиграть у , у соперника должен быть плохой день», – сказал Вичентич.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!