Малик Ньюмэн стал обладателем награды «Самый результативный игрок сезона-2022/23»

Атакующий защитник «Автодора» стал обладателем награды «Самый результативный игрок сезона лиги ВТБ-2022/23».

26-летний американец завершил регулярный чемпионат с результативностью 18,4 очка в среднем за матч.

Второе место в списке самых результативных игроков сезона-2022/23 занял защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон (17,6 очка). Третьим стал защитник ЦСКА Алексей Швед (17,0).

Ньюмэн – второй игрок в истории « » после Ника Миннерата, который выиграл награду «Самый результативный игрок сезона».

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!