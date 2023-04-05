Малик Ньюмэн стал обладателем награды «Самый результативный игрок сезона-2022/23»
Атакующий защитник «Автодора» Малик Ньюмэн стал обладателем награды «Самый результативный игрок сезона Единой лиги ВТБ-2022/23».
26-летний американец завершил регулярный чемпионат с результативностью 18,4 очка в среднем за матч.
Второе место в списке самых результативных игроков сезона-2022/23 занял защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон (17,6 очка). Третьим стал защитник ЦСКА Алексей Швед (17,0).
Ньюмэн – второй игрок в истории «Автодора» после Ника Миннерата, который выиграл награду «Самый результативный игрок сезона».
Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!
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