ЦСКА стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ

Теги ЦСКА видео Автодор Единая лига ВТБ Баскетбол

Московский ЦСКА одержал победу над саратовским «Автодором» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и стал первым полуфиналистом.

Встреча в Саратове завершилась со счетом 76:67 в пользу московского клуба.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Автодора» Малик Ньюмэн, на счету которого 23 очка. Лучшие в составе победителей – Даллас Мур (16 очков), Никола Милутинов (15 очков и 12 подборов), Каспер Уэйр (13), Ливио Жан-Шарль (12).

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