Эмил Райкович: «Надеюсь, в оставшейся части плей-офф будем играть так же старательно»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович остался доволен игрой своей команды в защите во второй половине 3-го матча серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против « » (76:67, 3-0).

«Поздравляю болельщиков, они увидели сегодня хороший матч.

«Автодор» действовал быстро и агрессивно, доставив нам проблемы в первой половине. Во второй мы стали защищаться так, как умеем, и соперникам было тяжело набирать свои очки.

Поздравляю саратовцев с тем, как они провели сезон. Надеюсь, наша команда в оставшейся части плей-офф будет играть так же старательно», – сказал Райкович.

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