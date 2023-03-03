Ожидается, что Богдан Богданович летом станет свободным агентом

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Ожидается, что атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович (30 лет, 198 см) этим летом выйдет на рынок свободных агентов, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Для этого сербскому игроку придется отказаться от опции продления контракта на сезон-2023/24 за 18 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне Богданович набирает за «Хоукс» 14,7 очка, 3,3 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч.

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