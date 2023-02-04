«Мавс» интересуются Бояном Богдановичем и Богданом Богдановичем

Теги возможные переходы Даллас Бруклин НБА Боян Богданович Кайри Ирвинг Богдан Богданович Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» хочет заполучить опытного скорера в помощь Луке Дончичу перед дедлайном, пишет обозреватель Yahoo Sports Винсент Гудвилл.

По информации Гудвилла, в сферу интересов «Мавс» входят Боян Богданович («Детройт») и Богдан Богданович («Атланта»).

Также «Даллас» является претендентом на Кайри Ирвинга, который выразил желание покинуть «Бруклин» перед дедлайном.

В нынешнем сезоне Боян Богданович набирает 21,4 очка и 3,6 подбора в среднем за матч при реализации 41,9% бросков из-за дуги. Показатели Богдана Богдановича составляют 15,3 очка, 3,4 подбора и 37,3% из-за дуги.

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11 комментариев

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Лиллард унижатель!
В паре с Лукой любой из них сдуется и опять будут говорить, что у Дончича нет нормальных партнеров. Посмотрите как расцвел Брансон с Никс, сбежав от словенского единала.
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vy-sta-kre
Хотят кого-то одного, но чтобы впопыхах не перепутать, возьмут обоих на всякий случай.
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anastasia Krugova
Ответ олси
Сборная Югославии в лучшей лиги мира . Вот это заголовок !
))))оо...привет ,человек из прошлого ))какой у тебе там год за окном ???
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Bdv68
С уважением относятся к обоим - по имени-отчеству называют ☝️
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олси
Сборная Югославии в лучшей лиги мира . Вот это заголовок !
+1
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banderos
У Богдановичей всего мира появился шанс заработать. Осталось лишь хорошо напоить Кьюбана.
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Alex Muratov
Бояном Богдановичем, Богданом Богдановичем, Бояном Бояновичем и Богданом Бояновичем
+2
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+2
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emptinesspetr
А если без шуток, то Боян идеальнейший вариант для Далласа. Но, с учетом сохранения Дориана.
+5
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+5
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Xell
А точнее—Даллас интересуется боянами)/
+1
-1
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Бондарев Олег
Боюсь, больше Бояном.
+1
0
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Bartez1986
и Богдан Боянович
+19
0
+19
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