«Мавс» интересуются Бояном Богдановичем и Богданом Богдановичем
«Даллас» хочет заполучить опытного скорера в помощь Луке Дончичу перед дедлайном, пишет обозреватель Yahoo Sports Винсент Гудвилл.
По информации Гудвилла, в сферу интересов «Мавс» входят Боян Богданович («Детройт») и Богдан Богданович («Атланта»).
Также «Даллас» является претендентом на Кайри Ирвинга, который выразил желание покинуть «Бруклин» перед дедлайном.
В нынешнем сезоне Боян Богданович набирает 21,4 очка и 3,6 подбора в среднем за матч при реализации 41,9% бросков из-за дуги. Показатели Богдана Богдановича составляют 15,3 очка, 3,4 подбора и 37,3% из-за дуги.
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