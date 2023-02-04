«Мавс» интересуются Бояном Богдановичем и Богданом Богдановичем

« » хочет заполучить опытного скорера в помощь перед дедлайном, пишет обозреватель Yahoo Sports Винсент Гудвилл.

По информации Гудвилла, в сферу интересов «Мавс» входят Боян Богданович («Детройт») и («Атланта»).

Также «Даллас» является претендентом на , который выразил желание покинуть «Бруклин» перед дедлайном.

В нынешнем сезоне набирает 21,4 очка и 3,6 подбора в среднем за матч при реализации 41,9% бросков из-за дуги. Показатели Богдана Богдановича составляют 15,3 очка, 3,4 подбора и 37,3% из-за дуги.

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