Богдан Богданович продлил контракт с «Атлантой» на 4 года и 68 миллионов долларов

Защитник «Атланты» подписал новое соглашение с командой на четыре года и 68 миллионов долларов, сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Богданович отказался от опции игрока на 18 миллионов долларов в сезоне-2023-2024. Новое соглашение начнет действовать со следующего регулярного чемпионата, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

В текущем сезоне баскетболист в среднем набирает 14,1 очка, 3,2 подбора и 2,9 передачи за 28,5 минуты игрового времени.

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