Богдан Богданович продлил контракт с «Атлантой» на 4 года и 68 миллионов долларов

Теги Атланта НБА Богдан Богданович Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Защитник «Атланты» Богдан Богданович подписал новое соглашение с командой на четыре года и 68 миллионов долларов, сообщает авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Богданович отказался от опции игрока на 18 миллионов долларов в сезоне-2023-2024. Новое соглашение начнет действовать со следующего регулярного чемпионата, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

В текущем сезоне баскетболист в среднем набирает 14,1 очка, 3,2 подбора и 2,9 передачи за 28,5 минуты игрового времени.

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8 комментариев

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lecter666_destiny
Ответ Starkom
да Атланте то понятно зачем. Я про самого Богдана
Страховка, много претендентов было, когда игроки простирали свой контракт и потом шли на минималки или годовые мидлы. Тем более я считаю, что он и 17 лямов не стоит, абсолютно средненький игрок
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Starkom
Ответ lecter666_destiny
а чего им ещё делать? так бы просто ушел
да Атланте то понятно зачем. Я про самого Богдана
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lecter666_destiny
Ответ Starkom
Непонятно только зачем...
а чего им ещё делать? так бы просто ушел
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Starkom
Непонятно только зачем...
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0
0
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Дмитрий Куркаев
Ответ Сергей Орлов
Отказаться от 18, чтобы подписаться на 17. Удивительно)
От 18 на 1 год ради 17 на 4? Действительно, удивительное решение)
+5
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Сергей Орлов
Отказаться от 18, чтобы подписаться на 17. Удивительно)
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-3
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Дмитрий Куркаев
Ну красиво. Можно только поздравить «Атланту» с Богдановичем по цене Данкана Робинсона (даже чуть дешевле) 🔥
Еще бы Луку по цене Трэя Янга, но это невозможно для «Хокс», конечно. Хотя подождите, вроде было возможно? Да нет, глупости какие-то.
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Вадим Ермаков
Вполне адекватно
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