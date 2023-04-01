ACB. «Бреоган» против «Ховентуда», «Уникаха» сыграет с «Фуэнлабрадой» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Уникаха Гран-Канария чемпионат Испании Фуэнлабрада Бильбао Бреоган Бетис Сарагоса Баскетбол

В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся четыре матча.

«Бреоган» примет «Ховентуд», «Уникаха» сыграет с «Фуэнлабрадой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бреоган – Ховентуд
Дата проведения
1 апреля, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Уникаха – Фуэнлабрада
Дата проведения
1 апреля, 19.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Бильбао – Сарагоса
Дата проведения
1 апреля, 21.45, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Гран-Канария – Бетис
Дата проведения
1 апреля, 21.45, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 20-4, Реал – 20-4, Баскония – 20-4, Тенерифе – 18-6, Ховентуд – 15-9, Уникаха – 15-9, Гран-Канария – 14-10, Валенсия – 14-10, Бреоган – 12-12, Обрадойро – 11-13, Бильбао – 10-14, Мурсия – 9-15, Сарагоса – 8-16, Жирона – 8-16, Гранада – 8-16,  Манреса – 6-18, Бетис – 5-19, Фуэнлабрада – 3-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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