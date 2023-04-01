ACB. «Бреоган» против «Ховентуда», «Уникаха» сыграет с «Фуэнлабрадой» и другие матчи

В субботу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся четыре матча.

«Бреоган» примет « », « » сыграет с «Фуэнлабрадой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бреоган – Ховентуд Дата проведения 1 апреля, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 20-4, Реал – 20-4, Баскония – 20-4, Тенерифе – 18-6, Ховентуд – 15-9, Уникаха – 15-9, – 14-10, Валенсия – 14-10, Бреоган – 12-12, Обрадойро – 11-13, – 10-14, Мурсия – 9-15, – 8-16, Жирона – 8-16, Гранада – 8-16, Манреса – 6-18, Бетис – 5-19, Фуэнлабрада – 3-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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