ACB. «Реал» сыграет с «Бильбао», «Барселона» – с «Манресой» и другие матчи
В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут 6 матчей.
Лидер чемпионата «Реал» сыграет дома с «Бильбао», «Барселона» встретится с «Манресой».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 марта, 14.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 12 марта, 14.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Дата проведения
- 12 марта, 14.30, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 12 марта, 19.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
- Дата проведения
- 12 марта, 20.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 12 марта, 22.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
Положение команд: Реал – 18-3, Барселона – 17-4, Баскония – 17-4, Тенерифе – 15-6, Уникаха – 14-7, Ховентуд – 14-8, Гран-Канария – 13-9, Валенсия – 11-10, Обрадойро – 11-11, Бреоган – 10-11, Бильбао – 9-12, Мурсия – 8-13, Жирона – 8-13, Гранада – 7-15, Сарагоса – 7-15, Бетис – 5-16, Манреса – 4-16, Фуэнлабрада – 3-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
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