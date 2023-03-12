ACB. «Реал» сыграет с «Бильбао», «Барселона» – с «Манресой» и другие матчи

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В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут 6 матчей.

Лидер чемпионата «Реал» сыграет дома с «Бильбао», «Барселона» встретится с «Манресой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Реал – Бильбао
Дата проведения
12 марта, 14.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Жирона – Валенсия
Дата проведения
12 марта, 14.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Мурсия – Уникаха
Дата проведения
12 марта, 14.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Бетис – Баскония
Дата проведения
12 марта, 19.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
Онлайн матча

Барселона – Манреса
Дата проведения
12 марта, 20.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Фуэнлабрада – Бреоган
Дата проведения
12 марта, 22.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 18-3, Барселона – 17-4, Баскония – 17-4, Тенерифе – 15-6, Уникаха – 14-7, Ховентуд – 14-8, Гран-Канария – 13-9, Валенсия – 11-10, Обрадойро – 11-11, Бреоган – 10-11, Бильбао – 9-12, Мурсия – 8-13, Жирона – 8-13, Гранада – 7-15, Сарагоса – 7-15, Бетис – 5-16, Манреса – 4-16, Фуэнлабрада – 3-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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