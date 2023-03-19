ACB. «Барселона» сыграет в гостях с «Уникахой», «Реал» примет «Басконию» и другие матчи

Теги результаты Баскония Уникаха Барселона Реал чемпионат Испании Жирона Валенсия Гранада Бильбао Бреоган Сарагоса Баскетбол

В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Барселона» сыграет в гостях с «Уникахой», «Реал» примет «Басконию».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бильбао – Жирона
Дата проведения
19 марта, 14.30, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Бреоган – Сарагоса
Дата проведения
19 марта, 14.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Уникаха – Барселона
Дата проведения
19 марта, 19.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Валенсия – Гранада
Дата проведения
19 марта, 20.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Реал – Баскония
Дата проведения
19 марта, 20.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 19-3, Барселона – 18-4, Баскония – 18-4, Тенерифе – 16-6, Ховентуд – 15-8, Уникаха – 14-8, Гран-Канария – 14-9, Валенсия – 12-10, Бреоган – 11-11, Обрадойро – 11-12, Бильбао – 9-13, Мурсия – 9-14, Жирона – 8-14, Гранада – 7-15, Сарагоса – 7-15, Манреса – 5-17, Бетис – 5-18, Фуэнлабрада – 3-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий