ACB. «Барселона» сыграет в гостях с «Уникахой», «Реал» примет «Басконию» и другие матчи

В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

« » сыграет в гостях с «Уникахой», «Реал» примет «Басконию».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бреоган – Сарагоса Дата проведения 19 марта, 14.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Положение команд: – 19-3, Барселона – 18-4, – 18-4, – 16-6, – 15-8, – 14-8, Гран-Канария – 14-9, – 12-10, Бреоган – 11-11, Обрадойро – 11-12, Бильбао – 9-13, Мурсия – 9-14, Жирона – 8-14, Гранада – 7-15, Сарагоса – 7-15, – 5-17, Бетис – 5-18, Фуэнлабрада – 3-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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