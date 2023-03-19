ACB. «Барселона» сыграет в гостях с «Уникахой», «Реал» примет «Басконию» и другие матчи
В воскресенье, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
«Барселона» сыграет в гостях с «Уникахой», «Реал» примет «Басконию».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 марта, 14.30, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 19 марта, 14.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 19 марта, 19.00, «Паласио де Депортес де Малага»
- Дата проведения
- 19 марта, 20.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 19 марта, 20.30, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Реал – 19-3, Барселона – 18-4, Баскония – 18-4, Тенерифе – 16-6, Ховентуд – 15-8, Уникаха – 14-8, Гран-Канария – 14-9, Валенсия – 12-10, Бреоган – 11-11, Обрадойро – 11-12, Бильбао – 9-13, Мурсия – 9-14, Жирона – 8-14, Гранада – 7-15, Сарагоса – 7-15, Манреса – 5-17, Бетис – 5-18, Фуэнлабрада – 3-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич
Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош
Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников
Комментарии