ACB. «Баскония» примет «Бильбао», «Реал» сыграет в гостях с «Фуэнлабрадой» и другие матчи

В воскресенье, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут шесть матчей.

«Баскония» примет «Бильбао», « » сыграет с гостях с «Фуэнлабрадой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бетис – Уникаха Дата проведения 26 марта, 13.30, «Palacio Municipal Deportes San Pablo» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 20-4, Реал – 19-4, – 19-4, – 16-6, Ховентуд – 15-9, – 14-9, Гран-Канария – 14-9, – 13-10, Бреоган – 12-12, Обрадойро – 11-13, Бильбао – 10-13, Мурсия – 9-15, Сарагоса – 8-15, – 8-16, Гранада – 8-16, – 6-17, Бетис – 5-18, Фуэнлабрада – 3-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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