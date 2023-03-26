ACB. «Баскония» примет «Бильбао», «Реал» сыграет в гостях с «Фуэнлабрадой» и другие матчи
В воскресенье, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут шесть матчей.
«Баскония» примет «Бильбао», «Реал» сыграет с гостях с «Фуэнлабрадой».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 марта, 13.30, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
- Дата проведения
- 26 марта, 14.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 26 марта, 18.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 26 марта, 19.30, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
- Дата проведения
- 26 марта, 21.00, «Príncipe Felipe Arena»
Положение команд: Барселона – 20-4, Реал – 19-4, Баскония – 19-4, Тенерифе – 16-6, Ховентуд – 15-9, Уникаха – 14-9, Гран-Канария – 14-9, Валенсия – 13-10, Бреоган – 12-12, Обрадойро – 11-13, Бильбао – 10-13, Мурсия – 9-15, Сарагоса – 8-15, Жирона – 8-16, Гранада – 8-16, Манреса – 6-17, Бетис – 5-18, Фуэнлабрада – 3-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вуди Харрельсон – легенда баскетбола. Четыре фильма, дуэли с Бобом Ланиром и Профессором, два данка
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Комментарии