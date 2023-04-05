Грант Уильямс обвинил судей матча с «Сиксерс» в двойных стандартах

Теги Бостон Филадельфия НБА судьи Пи Джей Такер Джоэл Эмбиид Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Бостона» Грант Уильямс считает, что судьи непоследовательно принимали решения во время матча с «Филадельфией» (101:103).

«Был момент, когда мне дважды попали по лицу. Я сказал судье: «Свистни чертов фол». В ответ последовал технический. Мне дали за это технический. А в следующем владении Пи Джей Такер сказал судье: «Свистни чертов толчок». И никаких технических. Позже по ходу игры Джоэл Эмбиид заехал мне по лицу. Никакого неспортивного, никакого просмотра повтора, ничего. А сам Эмбиид сказал: «За что вы даете мне чертово нарушение? Там ни черта не было». И ничего.

Что такого необычного я сделал, чтобы мне дали технический, а им нет? Или я должен просто заткнуться и стучать мячом?» – заявил Уильямс после игры.

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6 комментариев

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Ballboy13
Ответ kaissa
Ну не знаю. Матч смотрел - вроде терпимо было по судейству. А Эмбиду за 2 секунды до конца дали фол в нападении - как минимум спорный...
Минутой ранее Уайт откровенно вытолкнул Макси за пределы площадки, при этом свистка не последовало, а мяч Бостону перешел
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kaissa
Ну не знаю. Матч смотрел - вроде терпимо было по судейству. А Эмбиду за 2 секунды до конца дали фол в нападении - как минимум спорный...
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Анастасия Громова
Ответ mastadon
Почему новости другие открываются в приложении? У меня одного так что ли?
Вам нужно обновить приложение, тогда все будет в порядке.
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mastadon
Почему новости другие открываются в приложении? У меня одного так что ли?
+1
0
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Bunyod Turgunov
Эмбид и Яннис снежинки лиги. Им все прощают и дают фолы за лёгкие касание
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Алексей Никишин
Да Грант, тебе действительно лучше заткнуться и стучать мячом. Я попаду оба.
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