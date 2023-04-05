Грант Уильямс обвинил судей матча с «Сиксерс» в двойных стандартах

Форвард « » считает, что судьи непоследовательно принимали решения во время матча с «Филадельфией» (101:103).

«Был момент, когда мне дважды попали по лицу. Я сказал судье: «Свистни чертов фол». В ответ последовал технический. Мне дали за это технический. А в следующем владении сказал судье: «Свистни чертов толчок». И никаких технических. Позже по ходу игры заехал мне по лицу. Никакого неспортивного, никакого просмотра повтора, ничего. А сам Эмбиид сказал: «За что вы даете мне чертово нарушение? Там ни черта не было». И ничего.

Что такого необычного я сделал, чтобы мне дали технический, а им нет? Или я должен просто заткнуться и стучать мячом?» – заявил Уильямс после игры.

«Даллас» ошибся с переходом Кайри. Он только подчеркнул проблемы этой команды