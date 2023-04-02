«Нижний Новгород» опубликовал видео с мощным представлением команды

Теги Локомотив-Кубань видео БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

«Нижний Новгород» опубликовал видео с мощным представлением команды на первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

Песню исполнил MC LASTICK.

«НН» проиграл «Локо» в первом домашнем матче со счетом 81:93. Вторая встреча команд состоится сегодня. Начало – в 16.00 по московскому времени.

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1 комментарий

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Dundee
Круто 👍🔥
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