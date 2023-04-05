Главный тренер « » Уэс Ансельд-младший продолжит работать с командой в сезоне-23/24.

«Он наш тренер, мы продолжим двигаться вперед вместе с ним», – заявил во вторник президент и генеральный менеджер «Уизардс» Томми Шеппард.

Контракт Ансельда с «Вашингтоном» рассчитан до сезона-24/25.

Ансельд стал главным тренером «Уизардс» в 2021 году. «Вашингтон» пропускал плей-офф и имел отрицательный баланс по итогам двух сезонов под руководством специалиста.

В нынешнем чемпионате НБА «Вашингтон» занимает 12-е место на Востоке (34-45).

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