Уэс Ансельд-младший останется главным тренером «Вашингтона» в сезоне-23/24

Теги НБА Вашингтон Томми Шеппард Уэс Ансельд-младший Баскетбол

Главный тренер «Вашингтона» Уэс Ансельд-младший продолжит работать с командой в сезоне-23/24.

«Он наш тренер, мы продолжим двигаться вперед вместе с ним», – заявил во вторник президент и генеральный менеджер «Уизардс» Томми Шеппард.

Контракт Ансельда с «Вашингтоном» рассчитан до сезона-24/25.

Ансельд стал главным тренером «Уизардс» в 2021 году. «Вашингтон» пропускал плей-офф и имел отрицательный баланс по итогам двух сезонов под руководством специалиста.

В нынешнем чемпионате НБА «Вашингтон» занимает 12-е место на Востоке (34-45).

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1 комментарий

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valerixxx
Куда они там двигаются?... но получится в итоге банально просто, увольнение по ходу следующего сезона...
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