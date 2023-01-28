«Вашингтон» хочет сохранить трио Бил – Кузма – Порзингис
«Вашингтон» рассчитывает сохранить трио Брэдли Бил – Кайл Кузма – Кристапс Порзингис и не планирует обменивать кого-либо из своих лидеров перед февральским дедлайном.
Об этом сообщает The Washington Post.
Президент «Уизардс» Томми Шеппард считает, что на данный момент в Вашингтоне удалось собрать более сильную и талантливую команду по сравнению с предыдущими сезонами.
Кузма, у которого есть опция выхода на рынок в межсезонье-2023, считается одним из самых интригующих кандидатов на обмен перед крайним сроком 9 февраля. Тем не менее, «Вашингтон» заинтересован в сохранении форварда и продлении его контракта.
«Уизардс» занимают 10-е место на Востоке с результатом 22-26.
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Что мне, кстати, глядя на их состав, немного странно.) Но факт.
С Билом и этим составом они матчи выигрывают.
Да, если ещё будут усиления, могут и в ПО пошуметь, до второго раунда, скажем. Может и склеют что нибудь.
(Впрочем, вряд ли и сами владельцы на большее расчитывают)
В нынешнем составе Вашик в лучшем случае 6 место Востока. Обыграть Бостон, Филу, Милуоки, Нетс или Кавс шансов нет.
Попылят 2-3 года в первом раунде ПО и разбегутся.