«Вашингтон» хочет сохранить трио Бил – Кузма – Порзингис

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Брэдли Бил Кристапс Порзингис Кайл Кузма Томми Шеппард Баскетбол

«Вашингтон» рассчитывает сохранить трио Брэдли БилКайл КузмаКристапс Порзингис и не планирует обменивать кого-либо из своих лидеров перед февральским дедлайном.

Об этом сообщает The Washington Post.

Президент «Уизардс» Томми Шеппард считает, что на данный момент в Вашингтоне удалось собрать более сильную и талантливую команду по сравнению с предыдущими сезонами.

Кузма, у которого есть опция выхода на рынок в межсезонье-2023, считается одним из самых интригующих кандидатов на обмен перед крайним сроком 9 февраля. Тем не менее, «Вашингтон» заинтересован в сохранении форварда и продлении его контракта.

«Уизардс» занимают 10-е место на Востоке с результатом 22-26.

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ответ Андрей Габдрахманов
В этом трио лучший Кузма как не странно)
Бил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ответ Mr.BadGuy
Вообще начнем с того, что у Била вето на обмены. Так что только Бил решает, когда он захочет обменятся. Сам Бил не хочет сливать сезоны и хочет бороться. Оставить Кузму их единственный шанс остаться в борьбе, потому что если они получат за него какие то пики, пока эти пики вырастут в приличных игроков у Била кончится прайм. В нынешнем составе Вашик в лучшем случае 6 место Востока. Обыграть Бостон, Филу, Милуоки, Нетс или Кавс шансов нет. Попылят 2-3 года в первом раунде ПО и разбегутся.
Тут стоит добавить, что в нынешнем сезоне (да и в предыдущих тоже), команда с Билом на площадке совсем другой баскет показывает, комбинационный и эффективный.

Что мне, кстати, глядя на их состав, немного странно.) Но факт.

С Билом и этим составом они матчи выигрывают.

Да, если ещё будут усиления, могут и в ПО пошуметь, до второго раунда, скажем. Может и склеют что нибудь.

(Впрочем, вряд ли и сами владельцы на большее расчитывают)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
верю_в_волшебство)
У Вашиков какое то свое понимание целей баскетбольной команды, кажись)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Ответ Mr.BadGuy
Вообще начнем с того, что у Била вето на обмены. Так что только Бил решает, когда он захочет обменятся. Сам Бил не хочет сливать сезоны и хочет бороться. Оставить Кузму их единственный шанс остаться в борьбе, потому что если они получат за него какие то пики, пока эти пики вырастут в приличных игроков у Била кончится прайм. В нынешнем составе Вашик в лучшем случае 6 место Востока. Обыграть Бостон, Филу, Милуоки, Нетс или Кавс шансов нет. Попылят 2-3 года в первом раунде ПО и разбегутся.
Разве что у них получится выменять какую то второсортную звезду. Пики и обменный фонд у них есть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Вообще начнем с того, что у Била вето на обмены. Так что только Бил решает, когда он захочет обменятся. Сам Бил не хочет сливать сезоны и хочет бороться. Оставить Кузму их единственный шанс остаться в борьбе, потому что если они получат за него какие то пики, пока эти пики вырастут в приличных игроков у Била кончится прайм.
В нынешнем составе Вашик в лучшем случае 6 место Востока. Обыграть Бостон, Филу, Милуоки, Нетс или Кавс шансов нет.
Попылят 2-3 года в первом раунде ПО и разбегутся.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексааандр
И по сути им будет доступен только год, чтобы показать хоть какой-то результат, потом у многих хороших игроков, будут заканчиваться детские контракты и Вашик может остаться ни с чем. Эта не та команда, где неплохой игрок, может ужаться в ЗП
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Габдрахманов
В этом трио лучший Кузма как не странно)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Dream team
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Афросамурай
Ответ kelesis
Неплохое трио, чтобы бороться за плей ин
Трио Джеймс-Вестбрук-Дэвис перспективнее в этом плане
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kelesis
Неплохое трио, чтобы бороться за плей ин
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dbraver
Авдюшу обменяйте куда-нибудь, пожалуйста!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Афросамурай
Камон. Вашингтон не хочет развиваться чи шо? Это вилы. Куда им двигаться вообще? Порзи оказался не "единорогом", Бил травматом, а Ккзьма рзвивается, чтобы получить контракт и свалить
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хороший русский
Согласен с руководством Вашиков, не каждое десятилетие получается собрать такую потенциальную династию
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andraey
На безрыбье и это сойдёт за трио.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий