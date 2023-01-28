«Вашингтон» рассчитывает сохранить трио – – и не планирует обменивать кого-либо из своих лидеров перед февральским дедлайном.

Об этом сообщает The Washington Post.

Президент «Уизардс» Томми Шеппард считает, что на данный момент в Вашингтоне удалось собрать более сильную и талантливую команду по сравнению с предыдущими сезонами.

Кузма, у которого есть опция выхода на рынок в межсезонье-2023, считается одним из самых интригующих кандидатов на обмен перед крайним сроком 9 февраля. Тем не менее, « » заинтересован в сохранении форварда и продлении его контракта.

«Уизардс» занимают 10-е место на Востоке с результатом 22-26.

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