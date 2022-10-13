Вернон Кэри получил сотрясение мозга при ДТП

Центровой получил сотрясение мозга при небольшом ДТП, сообщает ESPN.com.

По словам главного тренера «Уизардс» Уэса Ансельда-младшего, у игрока появились симптомы после тренировки в среду. Тренер не располагает всеми подробностями аварии, но считает, что ДТП произошло, когда Кэри возвращался домой с открытой тренировки команды во вторник вечером.

В прошлом сезоне Кэри сыграл в семи матчах НБА за «Уизардс» и «Хорнетс».

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