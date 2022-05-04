«Уиззардс» считают неудачный сезон Брэдли Била случайностью, готовы дать ему контракт на 246 миллионов долларов

Руководство не считает выступление лидера команды в нынешнем сезоне показательным.

«Я вижу разные мнения о Брэдли и думаю: «Боже мой, мы говорим об одном и том же игроке?» Он особенный игрок, один из лучших на своей позиции в НБА», – заявил генеральный президент клуба Томми Шеппард.

Бил продолжает восстанавливаться после операции на разорванной связке левой кисти. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей, набирая в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при реализации 30% трехочковых.

Защитник сможет подписать 5-летний контракт на 246 миллионов долларов с «Уизардс», если откажется от опции продления действующего соглашения на сезон-2022/23.

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