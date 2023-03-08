33 очка и 6 передач Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Уорриорз» Карри

«Оклахома» во вторник одержала победу над « » в домашнем матче – 137:128.

В составе «Тандер» разыгрывающий набрал 33 очка (14 из 24 с игры), 3 подбора, 6 передач и 2 перехвата за 36 минут.

Лидер «Уорриорз» записал на свой счет 40 очков (14 из 23 с игры), 6 подборов и 7 передач за 35 минут.

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