Разыгрывающий « » помог команде добиться победы в матче с «Оклахомой» (128:120).

Карри набрал 38 очков, 8 подборов и 12 передач при 4 потерях за 37 минут.

Стефен реализовал 12 из 20 с игры (8 из 14 3-очковые) и 6 из 6 с линии.

2-кратный MVP в понедельник обошел и стал рекордсменом «Уорриорз» по попаданиям с игры.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»