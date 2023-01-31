Стефен Карри набрал 38 очков, 8 подборов и 12 передач в матче с «Оклахомой»

Теги Уилт Чемберлен Голден Стэйт НБА видео Оклахома-Сити Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри помог команде добиться победы в матче с «Оклахомой» (128:120).

Карри набрал 38 очков, 8 подборов и 12 передач при 4 потерях за 37 минут.

Стефен реализовал 12 из 20 с игры (8 из 14 3-очковые) и 6 из 6 с линии.

2-кратный MVP в понедельник обошел Уилта Чемберлена и стал рекордсменом «Уорриорз» по попаданиям с игры.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

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1 комментарий

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nbawade
Ощущение, что эти ребята, болтавшиеся в зоне плей-ин, закончат регулярку рядом с Мемфисом.
И немалому количеству ребят на спортсе потребуется сменная обувь.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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