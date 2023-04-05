Джа Морэнт и Шэйдон Шарп исполнили эффектные данки в двух владениях подряд
В середине первой четверти матча «Мемфис» – «Портленд» (119:109) зрители увидели два эффектных данка подряд.
Разыгрывающий «Гризлис» Джа Морэнт и форвард «Блэйзерс» Шэйдон Шарп эффектно поставили сверху в двух владениях подряд
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