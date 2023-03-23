«Это много значило для меня». Болельщики «Гризлис» встретили Джа Морэнта овациями

Теги Хьюстон Мемфис НБА видео болельщики Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт после первого матча после дисквалификации признался, что поддержка болельщиков много значила для него, и объяснил, почему предложил начать матч на скамейке запасных.

«Овации зрителей много значили для меня. Я благодарен и признателен всем, кто поддерживал меня все это время. Это определенно очень помогло мне и облегчило все, что происходило. Я рад, что вернулся, и что нам удалось одержать победу.

Вышел со скамейки, потому что не хотел вернуться и испортить химию. Я наблюдал за выступлением команды ближе к своему возвращению. Конечно, это отличается от присутствия на площадке», – сказал Морэнт.

Морэнт был дисквалифицирован лигой на 8 матчей за демонстрацию оружия во время прямого эфира с соцсети.

В первом матче после возвращения Морэнта «Гризлис» обыграли «Рокетс» – 130:125.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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1 комментарий

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totocash
Овации зрителей очень много значили для меня, у меня аж пушка выпала из рук
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