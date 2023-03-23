«Это много значило для меня». Болельщики «Гризлис» встретили Джа Морэнта овациями

Разыгрывающий « » Джа Морэнт после первого матча после дисквалификации признался, что поддержка болельщиков много значила для него, и объяснил, почему предложил начать матч на скамейке запасных.

«Овации зрителей много значили для меня. Я благодарен и признателен всем, кто поддерживал меня все это время. Это определенно очень помогло мне и облегчило все, что происходило. Я рад, что вернулся, и что нам удалось одержать победу.

Вышел со скамейки, потому что не хотел вернуться и испортить химию. Я наблюдал за выступлением команды ближе к своему возвращению. Конечно, это отличается от присутствия на площадке», – сказал Морэнт.

Морэнт был дисквалифицирован лигой на 8 матчей за демонстрацию оружия во время прямого эфира с соцсети.

В первом матче после возвращения Морэнта «Гризлис» обыграли «Рокетс» – 130:125.

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