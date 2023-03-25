Джарен Джексон и Шэйдон Шарп – в Топ-10 моментов матчей НБА 24 марта
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 24 марта.
Топ-10 возглавили Джарен Джексон («Мемфис») и Шэйдон Шарп («Портленд»).
Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий
«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана
Комментарии