Шэйдон Шарп обновил личный рекорд результативности – 24 очка

Новичок « » набрал 24 очка в победном гостевом матче против «Юты» (127:115). Это личный рекорд 19-летнего атакующего защитника по количеству очков в одном матче.

Шарп вышел в стартовой пятерке вместо травмированного Анферни Саймонса и провел на паркете почти 40 минут. Защитник реализовал 9 из 19 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 2 из 3 с линии штрафных, а также сделал 9 подборов, 4 перехвата, 3 передачи и 1 потерю.

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