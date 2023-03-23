Шэйдон Шарп обновил личный рекорд результативности – 24 очка

Теги Портленд НБА видео Юта Шэйдон Шарп Баскетбол

Новичок «Портленда» Шэйдон Шарп набрал 24 очка в победном гостевом матче против «Юты» (127:115). Это личный рекорд 19-летнего атакующего защитника по количеству очков в одном матче.

Шарп вышел в стартовой пятерке вместо травмированного Анферни Саймонса и провел на паркете почти 40 минут. Защитник реализовал 9 из 19 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 2 из 3 с линии штрафных, а также сделал 9 подборов, 4 перехвата, 3 передачи и 1 потерю.

«Баскетбол – это искусство». Все детали 71-очкового выступления Лилларда: максимальная дистанция, высочайшая точность, не просто снимок

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий