Попадание Леброна Джеймса в овертайме принесло «Лейкерс» победу над «Ютой»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Юта Тэйлен Хортон-Такер Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором победного попадания на последней минуте овертайма матча с «Ютой» (135:133 ОТ).

Джеймс забросил в проходе при счете 133:133 за 27,1 секунды до сирены. На счету 4-кратного MVP 37 очков, 5 подборов и 6 передач.

В ответной атаке «Джаз» Тэйлен Хортон-Такер смазал спасительный бросок.

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14 комментариев

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xamer 9
Ответ Михаил Евдокимов
Всё бы хорошо, но это напряженная концовка против Юты без нескольких игроков основы, когда у Лал были все. Вообще хотелось бы увидеть и Лал и ГСВ в ПО, чтоб какой нибудь чудо произошло и они в финале конфы между собой играли, Стеф против Леброна, давненько этого не было в ПО. Я бы посмотрел
У ЛАЛ отсутствует ДиЛо, с травмой до сих пор Бамба. Не забывайте, что Лейкерс играли на выезде 4 игру подряд, и все их выиграли, это сложный отрезок.
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Сергей Пузанков
Ответ Михаил Евдокимов
Всё бы хорошо, но это напряженная концовка против Юты без нескольких игроков основы, когда у Лал были все. Вообще хотелось бы увидеть и Лал и ГСВ в ПО, чтоб какой нибудь чудо произошло и они в финале конфы между собой играли, Стеф против Леброна, давненько этого не было в ПО. Я бы посмотрел
Пересмотрите что-нибудь из старенького. Есть из чего выбрать
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Bruce LEE
Дед слил концовку 4 четверти, чтобы выиграть в ОТ. Респект таким Дедушкам
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Михаил Евдокимов
Ответ Xell
Не надо. Иначе Карри на рыбалку.
Ну , если Карри вылетит в финале конфы, то я не особо расстроюсь.
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armageddon123456
Ответ Михаил Евдокимов
Всё бы хорошо, но это напряженная концовка против Юты без нескольких игроков основы, когда у Лал были все. Вообще хотелось бы увидеть и Лал и ГСВ в ПО, чтоб какой нибудь чудо произошло и они в финале конфы между собой играли, Стеф против Леброна, давненько этого не было в ПО. Я бы посмотрел
Матч на матч не приходится. Денвер вон сегодня Хьюстону слил. Всякое бывает
+1
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+1
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Иван Грубяк
Это уже не Лолкерс, это Лейкерсы
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Валера, настало твое время...
Ответ Vagant
У Леброна теперь 40 победных бросков в последние 30 секунд матча , включая ОТ, в карьере (регулярка + ПО). Это больше, чем у любого баскетбалиста за последние 25 лет.
Как так? Говорят, что он боится кидать и предпочитает скинуть последний бросок на партнёра
+2
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+2
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Xell
Ответ Михаил Евдокимов
Всё бы хорошо, но это напряженная концовка против Юты без нескольких игроков основы, когда у Лал были все. Вообще хотелось бы увидеть и Лал и ГСВ в ПО, чтоб какой нибудь чудо произошло и они в финале конфы между собой играли, Стеф против Леброна, давненько этого не было в ПО. Я бы посмотрел
Не надо. Иначе Карри на рыбалку.
+2
-4
-2
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Vagant
У Леброна теперь 40 победных бросков в последние 30 секунд матча , включая ОТ, в карьере (регулярка + ПО). Это больше, чем у любого баскетбалиста за последние 25 лет.
+12
0
+12
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Михаил Евдокимов
Всё бы хорошо, но это напряженная концовка против Юты без нескольких игроков основы, когда у Лал были все. Вообще хотелось бы увидеть и Лал и ГСВ в ПО, чтоб какой нибудь чудо произошло и они в финале конфы между собой играли, Стеф против Леброна, давненько этого не было в ПО. Я бы посмотрел
+3
0
+3
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A. V.
Шредер отлично отзащищался на последней отаке Юты👏
+7
0
+7
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Xell
Король!
+9
-3
+6
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Mit_Sam
Приятный настрой у них. Вовремя словили командную химию, прямо перед плей-офф.
+16
0
+16
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RAMIK
Не пойму как ЛАЛ могли упустить такое преимущество в конце! Так нельзя!
+7
-2
+5
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