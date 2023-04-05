Попадание Леброна Джеймса в овертайме принесло «Лейкерс» победу над «Ютой»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором победного попадания на последней минуте овертайма матча с «Ютой» (135:133 ОТ).
Джеймс забросил в проходе при счете 133:133 за 27,1 секунды до сирены. На счету 4-кратного MVP 37 очков, 5 подборов и 6 передач.
В ответной атаке «Джаз» Тэйлен Хортон-Такер смазал спасительный бросок.
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