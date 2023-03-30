Тэйлен Хортон-Такер установил рекорд карьеры – 41 очко в победном матче против «Сперс»

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Защитник «Юты» Тэйлен Хортон-Такер набрал 41 очко в победном гостевом матче против «Сан-Антонио» (128:117).

22-летний игрок обновил личный рекорд результативности в одном матче. Предыдущий рекорд – 40 очков за «Лейкерс» в игре против «Голден Стэйт» 7 апреля 2022 года.

Сегодня Хортон-Такер реализовал 15 из 25 с игры, 6 из 11 из-за дуги, 5 из 6 с линии штрафных. Также на его счету 5 передач, 4 подбора, 1 перехват и 4 потери за 30 минут на паркете.

«Джаз» продолжает бороться за попадание в плей-ин. Команда занимает 12-е место на Западе (36-40).

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1 комментарий

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Против грусти
вслед за кларксоном и секстоном на игру не поставили маркканена, гэя и олиника.
тайлен не теряется, молодец.
смотришь, еще где и полтинник пробьет...
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