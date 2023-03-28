Бронни Джеймс перепрыгнул через Брайса во время данк-шоу

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс перепрыгнул через младшего брата Брайса Джеймса во время данк-шоу в рамках McDonald’s All-American.

Рост 15-летнего Брайса составляет 198 сантиметров, 18-летнего Бронни – 188 сантиметров.

В McDonald’s All-American принимают участие самые перспективные молодые игроки-школьники.

Бронни и Брайс – сыновья звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ратников
Ответ Курье Хамес
Брайс однозначно должен быть более готовым к лиге , чем Бронни
да роста очень сильно не хватает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Курье Хамес
Брайс однозначно должен быть более готовым к лиге , чем Бронни
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий