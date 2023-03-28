перепрыгнул через младшего брата Брайса Джеймса во время данк-шоу в рамках McDonald’s All-American.

Рост 15-летнего Брайса составляет 198 сантиметров, 18-летнего Бронни – 188 сантиметров.

В McDonald’s All-American принимают участие самые перспективные молодые игроки-школьники.

Бронни и Брайс – сыновья звездного форварда « » .

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий

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