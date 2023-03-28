Разыгрывающий « » стал автором красивой результативной передачи в матче с «Индианой» (127:104).

Дончич исполнил передачу поперек площадки под дальний бросок Джейдена Харди в прыжке с сопротивлением двух соперников.

Звездный форвард « » Леброн Джеймс отдал должное словенцу.

«Это просто ненормально 🤣🤣🤣», – написал Джеймс.

«Пожалуй, одна из моих лучших передач. Здорово, что мяч все-таки достиг адресата», – сказал после игры Дончич.

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Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!