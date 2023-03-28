«Это просто ненормально». Леброн оценил передачу Дончича в матче с «Индианой»

Теги Леброн Джеймс Даллас Индиана Лейкерс НБА видео Лука Дончич Джейден Харди Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал автором красивой результативной передачи в матче с «Индианой» (127:104).

Дончич исполнил передачу поперек площадки под дальний бросок Джейдена Харди в прыжке с сопротивлением двух соперников.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное словенцу.

«Это просто ненормально 🤣🤣🤣», – написал Джеймс.

«Пожалуй, одна из моих лучших передач. Здорово, что мяч все-таки достиг адресата», – сказал после игры Дончич.

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9 комментариев

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Yaderniy Duraley
Неплохо
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DynamoUfa
Ответ Archer_Great
О, земляк, а за какое Динамо из Уфы ты болеешь? Я только стадион припомнить смог))
БИС-Динамо вторая лига, в моем сердце навсегда
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kondratiy
Ответ DynamoUfa
после 30 уже ничего не чувствуешь
Кризис среднего возраста подкрался незаметно :)
Ну или последствия алкоголизма и прочей наркомании ;)
+1
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+1
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Archer_Great
Ответ DynamoUfa
после 30 уже ничего не чувствуешь
О, земляк, а за какое Динамо из Уфы ты болеешь? Я только стадион припомнить смог))
0
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0
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Archer_Great
Ответ Антон
Так считается, если в воздухе границы площадки пересекает, а потом в пределы возвращается? В футболе аут считается.
Да, мяч должен упасть на линию или за ней. В полете - нормально. То же самое и игрока касается: если он вылетает за уходящим мячом в аут, находясь в пределах площадки (то бишь отталкиваясь от паркета в легитимной позиции), и возвращает его до того, как он сам или мяч коснулся аута/линии - то мяч остается "живым"
+7
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+7
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Антон
Так считается, если в воздухе границы площадки пересекает, а потом в пределы возвращается? В футболе аут считается.
+1
-1
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DynamoUfa
Ответ Archer_Great
а что, после 35 уже ничему нельзя удивляться и ничего нельзя оценивать?)
после 30 уже ничего не чувствуешь
+10
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Archer_Great
Ответ DynamoUfa
"Леброн оценил" и это в 38 лет
а что, после 35 уже ничему нельзя удивляться и ничего нельзя оценивать?)
+4
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+3
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DynamoUfa
"Леброн оценил" и это в 38 лет
+12
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