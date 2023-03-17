Шейн Ларкин выразил недовольство своим игровым временем в матче с «Партизаном»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Партизан Шейн Ларкин Баскетбол

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин выразил недовольство своим игровым временем в матче Евролиги с «Партизаном» (84:97).

Ларкин написал об этом, отвечая на критику болельщика в соцсетях.

«Самая важная игра сезона, я получаю 22 минуты, последние 3 минуты матча сижу на скамейке. Так что лучше замолчи, бестолковый.

Не знаю, почему так вышло. Я командный игрок... Хочу побеждать... Но это взрывает мой мозг», – написал Ларкин.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Когда вместо тренера истеричный самодур.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий