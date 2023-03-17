Шейн Ларкин выразил недовольство своим игровым временем в матче с «Партизаном»
Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин выразил недовольство своим игровым временем в матче Евролиги с «Партизаном» (84:97).
Ларкин написал об этом, отвечая на критику болельщика в соцсетях.
«Самая важная игра сезона, я получаю 22 минуты, последние 3 минуты матча сижу на скамейке. Так что лучше замолчи, бестолковый.
Не знаю, почему так вышло. Я командный игрок... Хочу побеждать... Но это взрывает мой мозг», – написал Ларкин.
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