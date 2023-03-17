Шейн Ларкин выразил недовольство своим игровым временем в матче с «Партизаном»

Разыгрывающий « » выразил недовольство своим игровым временем в матче с « » (84:97).

Ларкин написал об этом, отвечая на критику болельщика в соцсетях.

«Самая важная игра сезона, я получаю 22 минуты, последние 3 минуты матча сижу на скамейке. Так что лучше замолчи, бестолковый.

Не знаю, почему так вышло. Я командный игрок... Хочу побеждать... Но это взрывает мой мозг», – написал Ларкин.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта