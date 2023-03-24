Эргин Атаман: «99 процентов, что «Анадолу Эфес» не попадает в плей-офф Евролиги»

Главный тренер « » после поражения от «Альбы» (93:95) в признался, что не рассчитывает на выход в плей-офф.

Триумфаторы двух последних сезонов Евролиги пропустили решающий выпад «Альбы» на последних секундах.

«В этом весь наш сезон. Символичное поражение. Нас не будет в плей-офф. Желаю удачи другим командам.

99 процентов, что «Анадолу Эфес» не попадает в плей-офф Евролиги», – заявил Атаман.

«Эфес» (14-16) за 4 матча до завершения регулярки отстает от 8-го места на одну победу.

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