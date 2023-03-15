Эргин Атаман: «Если «Анадолу Эфес» попадает в «Финал четырех», то победит»

Главный тренер « » считает, что у команды есть хорошие шансы на третью подряд победу в .

Турецкий клуб на данный момент занимает 10-е место с результатом 14-14.

«У нас в команде отличные игроки, которые не думают о трипите. Мы хотим побеждать каждый день, хотим прогрессировать, а уже потом сфокусируемся на том, чтобы снова взять титул.

Не думаю, что моим игрокам нужна дополнительная мотивация для этого. Эти ребята – победители. Само собой, им хочется снова быть в «Финале четырех». Ну а если «Анадолу Эфес» попадает в «Финал четырех», то мы победим», – заявил Атаман.

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